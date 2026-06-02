Привържениците на лидера на опозицията в Турция искат извънреден партиен конгрес

Над 600 подписа събраха привържениците на отстранения със съдебно решение председател на основната турска опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел, за да принудят Кемал Кълъчдароглу, който беше назначен за лидер на НРП със съдебно решение, да свика партиен конгрес, информира в. „Джумхуриет", цитиран от БТА.

Подписката бе инициирана след решението на Апелативния съд в Анкара от 21 май т.г. за анулиране на 38-ия конгрес на НРП от 2023 г., на който Йозгюр Йозел бе избран за председател, и връщане на старото ръководство начело с Кемал Кълъчдароглу. Решението на съда предизвика силно сътресение в редиците на НРП за ръководството и раздели партията на два лагера – в подкрепа на Йозел и в подкрепа на Кълъчдароглу.

След решението на съда Йозел призова за свикване на извънреден конгрес, на който с волята на делегатите да бъде избрано ръководство на партията като единствена формула за разрешаване на кризата.

Според устава на партията за насрочване на извънреден конгрес са достатъчни подписите на половината от 1134-те делегати, а именно 567 подписа.

Пак според устава, за да бъдат валидни решенията на евентуален нов конгрес, той трябва да се състои най-късно през месец юли т.г. Тогава изтича шестгодишният максимален срок за провеждане на избори за ново ръководство, тъй като съдът отмени всички избори от 2020 г.

Първите подписали се за свикване на партиен конгрес са делегати от Кайсери, следвани от такива в Ризе. До края на вчерашния ден са били събрани 600 броя подписи, скрепени с нотариално потвърждение от партийните организации в цялата страна, посочва вестник „Сьозджю".

111 депутати от Народнорепубликанската партия, сред които е и Йозгюр Йозел, са подписали съвместно изявление, с което призовават за извънреден партиен конгрес, съобщи сайтът „Хаберлер".

Според текста на изявлението, ако конгресът не се проведе до 25 юли 2026 г., партията рискува да не може да участва в бъдещи избори.

„Ние, като избрани членове на парламента от Народнорепубликанската партия (...), категорично не приемаме нашата партия да се формира от съдебни решения, които противоречат на Конституцията и принципите на върховенството на закона. Единствената сила, която ще реши посоката, курса, съдбата и управлението на нашата партия, са нашите делегати, които се избират чрез избори измежду нашите членове", се посочва.

Като възможна дата за провеждане на конгреса се посочва 12 юли 2026 година.

От парламентарната група на НРП общо 27 депутати подкрепят лагера на Кълъчдароглу, от когото зависи как ще отговори на искането за свикване на партиен конгрес.

В изявление преди няколко дни той заяви, че това не е възможно, тъй като решението на Апелативния съд в Анкара е в процес на обжалване.

„Необходимите подписи се събраха. Ако Кемал бей каже: „В момента упражнявам правомощията на председател", тогава той трябва да се съобрази с това решение", посочи Йозел.

Междувременно колумнистът Булхан Синан в предаване на живо по ТВ 100 заяви снощи, че е възможно Йозгюр Йозел и още няколко лица от най-близкото му обкръжение да бъдат изключени от партията.

„В такъв случай най-вероятно и неизбежно е Йозел и екипът му да сформират нова партия, както призова (отстраненият кмет на Истанбул от редиците на НРП) Екрем Имамоглу в изявление от Силиври – „за нов екип, с нови кадри, с нова визия", заяви колумнистът, като подчерта, че това може да се осъществи до една седмица.