Тръмп номинира Дъг Холдър за посланик на САЩ в България

Дъг Холдър Снимка: The Legis Group

Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланик на Съединените щати в България, пише БНТ. 59-годишният Холдър е служил в щатската Камара на представителите във Флорида в продължение на 8 години.

Дъг Холдър е завършил политически науки в щата Тенеси. Дългогодишен член на Републиканската партия. Занимавал се е и с частен бизнес.

Номинацията на Холдър трябва да бъде гласувана от Сената, преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, Дъг Холдър ще бъде назначен почти година и половина след като Кенет Мертен подаде оставка като посланик на САЩ в началото на миналата година.

