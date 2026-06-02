Китай предоставя помощ на засегнати от ебола африкански държави и на Африканския съюз

Епидемията от ебола продължава да се разпространява в някои части на Африка, като ситуацията остава сериозна. Световната здравна организация вече е определила огнището като извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение, пише КМГ.

В съответствие с развитието на епидемичната обстановка и нуждите на африканската страна, китайското правителство реши да предостави спешна хуманитарна помощ на Демократична република Конго и да изпрати медицински експертен екип, който да оказва медицински услуги и съдействие на място.

Освен двустранната помощ, китайското правителство ще предостави подкрепа и на Комисията на Африканския съюз и ще развива сътрудничество в областта на превенцията и контрола на епидемията. Китай ще подкрепи работата на Африканския център за контрол и превенция на заболяванията, като съвместно с африканските държави ще допринася за повишаване на капацитета им за борба с епидемията от ебола.