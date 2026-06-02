Неотдавна в Сингапур приключи 23-тият „Диалог Шангри-Ла".

Събитието се организира от западния мозъчен тръст „Британски институт за международни стратегии" и се фокусира върху отбраната и сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион, пише КМГ. Тази година в него участваха представители от 44 държави и региона. На фона на множеството предизвикателства в целия свят Китай предложи „Инициативата за глобална сигурност" и „Инициативата за глобално управление", застъпи концепцията за обща, всеобхватна, сътрудническа и устойчива сигурност и подчерта важността на придържането към мултилатерализма и международното право, като предостави важни насоки на международната общност за справяне с глобалните предизвикателства.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсес произнесе реч, в която каза, че американско-китайските отношения са на най-доброто ниво от години насам. Китайският представител заяви, че се надява САЩ и Китай да работят в сътрудничество, за да приложат на практика постигнатото между двамата държавни глави съгласие и да насърчат развитието на отношенията между двете армии в здравословна, стабилна и устойчива посока. Участниците в срещата оцениха положително тенденцията към подобряване на отношенията между САЩ и Китай.

По време на 3-дневния диалог китайският представил разясни китайската позиция за глобалното управление и за сигурността, предавайки сигнал за мир, приветстван от международната общност. От друга страна, софистиката на японския представител за действията за „ремилитаризма" бе критикувана от участниците.

Коментатори считат, че на този диалог китайският глас става все по-силен, оказвайки влияние на посоката на събитието, с което внася стабилност и сигурност в пременяващия се свят.