Над 2000 товарни влака са преминали през Централния коридор на маршрута Китай–Европа от началото на годината

На 2 юни влак с 55 контейнера излезе от Китай през железопътния граничен пункт Ърлиен Хаотъ и замина за Марашевич, Полша, пише КМГ. Това е 2000-ият влак през този граничен пункт за тази година. До 1 юни железопътният граничен пункт Ърлиен Хаотъ е превозил 193 700 стандартни контейнера и 1,8266 милиона тона товари по маршрута Китай–Европа, което представлява ръст от 10,94% и 27,46% в сравнение със същия период на миналата година. В момента през железопътния пункт минават 75 маршрута, които достигат до над 10 страни и над 70 ключови станции, включително Германия и Полша.