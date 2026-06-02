Китай публикува нови правила за инвестиции в чужбина

Китай официално публикува „Правила на Държавния съвет относно външните инвестиции", които ще влязат в сила от 1 юли, пише КМГ. Това е първият административен нормативен акт на страната в областта на външните инвестиции.

Участието на Китай в международното разделение на труда и сътрудничеството непрекъснато се задълбочава, а новоприетите правила ще допринесат за по-нататъшното развитие на висококачествени инвестиции в чужбина. Към момента страната има над 50 000 предприятия в повече от 190 държави и региона извън границите си, а обемът на инвестициите надхвърля 3 трилиона щатски долара, като за девет поредни години запазва третото място в света. На този фон новоприетите правила ще бъдат от полза за усъвършенстването на управленската система на инвестициите в чужбина и за осъществяването на надзор по целия процес чрез класифициране и категоризиране.