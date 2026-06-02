Китай и САЩ проведоха годишно заседание по морска военна сигурност

На 28 и 29 май въоръжените сили на Китай и САЩ проведоха в Хавай заседание на работната група към Механизма за консултации по морската военна сигурност между двете страни за 2026 г. Това пише КМГ.

Страните проведоха откровен и конструктивен обмен на мнения относно настоящата ситуация с морската и въздушната сигурност между Китай и САЩ и се съгласиха, че ефективната комуникация и обмен между въоръжените сили спомагат за по-професионалното изпълнение на задачите от войските на предната линия, засилват взаимното разбирателство и предотвратяват недоразумения и погрешни преценки.

Същевременно китайската страна категорично се противопоставя на всякакви действия, които под претекст за свобода на корабоплаването и прелитане застрашават суверенитета и сигурността на Китай, както и на всякакви провокации и нарушения на границите чрез близко разузнаване, насочени срещу Китай. Страната ще продължи да защитава решително териториалния суверенитет и морските си права и интереси в съответствие със законите и правилата, както и да поддържа мира и просперитета в региона.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

