„Из Китай с Павел" - разходка из Сидзан (Тибет)

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще продължим опознаването на Сидзан (Тибет). Днес Павел Гълъбов ни отвежда в района на град Линджъ, където ще видим образцов дом, природни гледки, спиращи дъха, невероятно тюркоазено езеро и болница по традиционна сидзанска медицина.

Езерото Басумтсо е закътано в залесена долина между Лхаса и Линджъ. То предлага по-нежно запознаване с величествените пейзажи на Сидзан, отколкото суровите, високопланински езера, намиращи се другаде на платото. Това тюркоазено ледниково езеро разкрива природа, която поглъща всеки посетител със своята неописуема красота.

Този епизод ни изкачва до цели 4800 метра надморска височина, откъдето се разкриват гледки към 7-хилядниците на Сидзан. Образцовият дом на Дава Дзенцен също ще ни впечатли със своята подреденост и пъстрота, а съветите за добър живот на доктор Хун Хуа ще ни открият тайните на традиционната сидзанска медицина.

Вижте повече във видеото на КМГ. Приятно гледане!