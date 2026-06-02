Петима граждани на Мозамбик са убити в Южна Африка

Петима граждани на Мозамбик са били убити при ксенофобски нападения в Република Южна Африка през уикенда, обяви правителството в Мапуту, цитирано от Франс прес.

Според разпространено снощи изявление около 800граждани на Мозамбик са били нападнати при започналата в петък вълна от насилие в пристанищния град Мосел Бей. В текста се уточнява, че "са загинали седем граждани на Мозамбик — петима в резултат на директни ксенофобски атаки и двама при пътен инцидент, докато се прибирали към Мозамбик с автомобил".

Ситуацията е принудила 300 души да се върнат самостоятелно в събота, а "над 500-те останали са намерили убежище на сигурно място в Западна Капска провинция, като репатрирането им вече е започнало", се казва още в съобщението.

Това беше първото чуждестранно потвърждение за жертви, свързани с вълната от антиимигрантски протести и нападения.

В неделя южноафриканската полиция съобщи, че разследва смъртта на двама мъже в гетото на Мосел Бей — град на около 400 км източно от Кейптаун, където също са били регистрирани ксенофобски нападения. Полицията обаче не свърза официално тези смъртни случаи с насилието, нито уточни националността на жертвите.

Кметът Дирк Котзе изрази "дълбока загриженост и възмущение от ксенофобските прояви, довели до убийства, подпалени жилища и разселени семейства".

Регионът е сцена на антиимигрантски протести, подобни на тези, наблюдавани през последните седмици в Йоханесбург, Дърбан и провинция Източна Капска, на фона на предстоящите през ноември местни избори.

Република Южна Африка — най-развитата индустриализирана икономика на континента — отдавна е дестинация за африкански работници, независимо дали пребивават законно или не, въпреки високата безработица и широко разпространената бедност в страната, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

По официални данни в страната живеят около три милиона имигранти със законов статут (възлизащи на 5,1% от населението). Почти две трети от тях идват от държави в южната част на Африка, засегнати от икономическа криза, като Зимбабве, Малави и Демократична република Конго. Има и емигранти от Западна Африка, а миналата седмица Гана изпрати първи репатриационен полет за около 300 свои граждани, евакуирани от Южна Африка заради напрежението.