Иран: Подновяването на войната със САЩ е неизбежно

Подновяването на войната срещу САЩ "е неизбежно", заяви днес заместник-началникът на иранското съвместно военно командване "Хатам ал Анбия" Мохамад Джафар Асади, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че той е казал това в момент, когато преговорите между Техеран и Вашингтон за трайно прекратяване на враждебните действия в Близкия изток изглеждат в застой, предава БТА.

"САЩ изискват нашата пълна капитулация, но иранската нация никога няма да се предаде", заяви високопоставеният ирански военен пред държавната телевизия.

"Без капитулация войната е неизбежна. Затова чакаме и войната не ни плаши", добави Асади.