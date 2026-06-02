Ердоган стана дядо за десети път

Турският президент Реджеп Ердоган се сдоби с десето внуче, след като дъщеря му Сюмейе и съпругът ѝ Селчук Байрактар станаха родители за трети път, съобщава турският сайт Хаберлер.

Двойката Байрактар сключи брак през 2016 г. и преди новородената дъщеричка има още две деца – дъщеря и син. Отделно президентът има три внучета от семейството на сина си Билял Ердоган и четири от дъщеря си Есра Ердоган. Така с раждането на третото бебе на двойката Сюмейе и Селчук Байрактар общият брой на внуците на президента Ердоган достигна десет.

Тайип Ердоган посети заедно със съпругата си Емине дъщеря си в болницата и получи информация за здравословното ѝ състояние и това на новороденото си внуче, съобщава БТА.