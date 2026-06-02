ЕК препоръчва пълно отпадане на вътрешните гранични проверки между държавите от Шенген

Европейската комисия представи днес препоръки към деветте държави от Шенген (Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция), които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията.

Правото на ЕС позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от ЕК да издаде становище, когато проверките продължават повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщение на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници на ЕС и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено. С промените ще се установява по-добре кой, кога и къде е пресякъл външна граница на ЕС, пояснява комисията.

Според ЕК има други работещи възможности за заместване на временното възстановяване на вътрешните граници като например непостоянни полицейски проверки и видеонаблюдение на превозните средства. Посочените в днешния списък държави въведоха проверки по вътрешните шенгенски граници заради опасения за сигурността, свързани основно с миграцията към ЕС в последното десетилетие, припомня БТА.