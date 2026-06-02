Смърт, пожари и потопи завладяват Европа

ЕК препоръчва пълно отпадане на вътрешните гранични проверки между държавите от Шенген

Европейската комисия представи днес препоръки към деветте държави от Шенген (Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция), които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията.

Правото на ЕС позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от ЕК да издаде становище, когато проверките продължават повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщение на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници на ЕС и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено. С промените ще се установява по-добре кой, кога и къде е пресякъл външна граница на ЕС, пояснява комисията.

Според ЕК има други работещи възможности за заместване на временното възстановяване на вътрешните граници като например непостоянни полицейски проверки и видеонаблюдение на превозните средства. Посочените в днешния списък държави въведоха проверки по вътрешните шенгенски граници заради опасения за сигурността, свързани основно с миграцията към ЕС в последното десетилетие, припомня БТА.

