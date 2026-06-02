18 са жертвите на руската атака в Украйна, над 100 са ранени

Броят на хората, убити при масираната руска атака в Украйна през изминалата нощ, достигна 18, а повече от 100 души са ранени, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за шест жертви и 66 пострадали в украинската столица.

Дванадесет души са били убити по последни данни в промишления град Днепър, в централната източна част на Украйна, каза ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ханжа.

Под развалините на жилищни сгради има затрупани хора, отбелязва Асошиейтед прес. Атаката, започнала през нощта, продължи до сутринта. Русия е изстреляла 73 ракети и е пуснала 656 дрона в редица области в Украйна, според украинските военновъздушни сили. Основните цели на атаката бяха столицата Киев, централният град Днепър и Полтава, Харков и Запорожие, на изток. Украинските сили за противовъздушна отбрана са унищожили или прехванали 40 ракети и 602 дрона.

Жителите на Киев бяха напрегнати дни наред, след предупреждението на Русия, че предстои масивна въздушна атака.

Руският президент Владимир Путин засили въздушната кампания на Москва срещу Украйна, като руските сили наскоро изстреляха мощна хиперзвукова балистична ракета „Орешник" – едва за трети път в рамките на четиригодишната война.

Руската стратегия цели да се възползва от недостига в Украйна на произведените в САЩ ракети за противовъздушна отбрана „Пейтриът", тъй като международните запаси бяха изчерпани вследствие на войната с Иран. Това прави цивилното население особено уязвимо пред руските обстрели с баситични ракети, въпреки че системите за ПВО успяват да прехващат повечето атакуващи дронове, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.