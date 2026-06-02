САЩ отпускат 450 хиляди долара за издирването на изчезнали по време на Виетнамската война

Институтът към Бизнес съвета САЩ-АСЕАН обяви отпускането на финансова помощ в размер на 450 хиляди долара в подкрепа на усилията на Виетнам за издирване и идентифициране на хора, изчезнали по време на Виетнамската война, съобщи Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Средствата са част от Инициативата на правителството на САЩ в подкрепа на жертвите и пострадалите по време на Виетнамската война, и е една от основните хуманитарни програми, насочени към преодоляване на последиците от конфликта.

Очаква се финансирането да ускори процеса по издирване и идентификация на жертвите чрез използването на съвременни технологии. То е и израз на общия ангажимент на Виетнам и САЩ за насърчаване на контактите между хората и укрепване на основите на Всеобхватното стратегическо партньорство между двете държави.

По време на работно посещение във Виетнам главният изпълнителен директор на Институтa към Бизнес съвета САЩ-АСЕАН Маргарет Хансън-Мюс заяви, че подкрепата за хуманитарни дейности като издирването на изчезнали е естествено продължение на дългогодишните усилия на организацията за изграждане на доверие и насърчаване на сътрудничеството между САЩ и Виетнам.

По думите ѝ частният сектор може да допринесе съществено чрез предоставяне на технологии, логистичен капацитет и иновативни решения, които да допълнят усилията на двете правителства за помирение и преодоляване на последиците от войната. Тя подчерта, че инициативата е пример за това как държавните институции, бизнесът и гражданското общество могат да работят заедно за справяне с наследството на конфликти и за изграждане на по-стабилни отношения в бъдеще.

Пакетът от безвъзмездни средства включва няколко ключови направления: предоставяне на модерно оборудване за ДНК идентификация при специализирани обучения, разширяване на хуманитарните дейности и трансфер на американски технологии към Виетнам, подобряване на капацитета за ДНК анализ, както и техническа подкрепа за гарантиране на безопасността на полетите по време на издирвателни операции в труднодостъпни и отдалечени райони.

Част от средствата ще бъдат използвани и за програми за обмен между ветерани от войната, както и за разработване на дигитални образователни материали за ученици от гимназиален етап, посветени на преодоляването на последиците от войната.

Сътрудничеството между Виетнам и САЩ по въпросите, свързани с наследството на войната, от години е разглеждано като един от основните стълбове в двустранните отношения и играе важна роля за изграждането на доверие между двете страни.