Европейският съд по правата на човека осъди Сърбия заради забрана на протест срещу Си Дзинпин

Европейският съд по правата на човека установи, че Сърбия е нарушила правата на Сръбско-китайското дружество за приятелство ФДХ (FDH) със седалище в Белград, като е забранила негови публични протести по време на официално посещение на китайския президент Си Цзинпин в Сърбия на 17 и 18 юни 2016 г., предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Сръбските власти забраниха протестите, които дружеството възнамеряваше да проведе в подкрепа на Фалун Гонг – духовно учение, свързано с будистката традиция, като се позоваха на обществената безопасност, тъй като според тях те биха могли да предизвикат контрадемонстрации и конфликти, припомня медията. Движението Фалун Гонг е забранено в Китай от 1999 г., отбелязва Франс прес.

От ФДХ обжалваха пред съда в Страсбург, като заявиха, че властите не разполагат с конкретни доказателства, че протестът би представлявал опасност и че възможността за поява на контрапротестиращи не е достатъчно основание за забрана на мирно събрание.

ЕСПЧ прие тези аргументи и заключи, че Сърбия е нарушила член 11 от Европейската конвенция за правата на човека, който защитава правото на свобода на събранията. Съдът също така установи, че е нарушен и член 13, тъй като организацията не е разполагала с ефективно правно средство за защита в Сърбия, което значи, че производствата пред административните съдилища и Конституционния съд не са осигурили ефективна защита на правата ѝ.

Обезщетение за вреди не е присъдено, тъй като организацията не е подала искане за такова, отбелязва Ен1, цитирана от БТА.