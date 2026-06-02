Ново проучване: 3/4 от поколението Z и почти половината от милениалите са пристрастени към социалните мрежи

Социалните мрежи отдавна престанаха да бъдат просто място за общуване. Днес те са основният източник на новини, забавление и информация за милиарди хора по света. Но колкото повече време прекарваме пред екраните, толкова по-очевидни стават и негативните последствия.

Ново международно проучване сред 1509 възрастни от Северна Америка, Великобритания и Европа показва, че т.нар. doomscrolling – безкрайното преглеждане на новини, видеа и публикации, особено с негативен характер – вече не е изключение, а се превръща в ежедневна норма за огромна част от потребителите.

Резултатите очертават картина на общество, което е по-свързано от всякога, но едновременно с това страда от умора, тревожност, загуба на концентрация и усещане за зависимост от дигиталния свят.

Интернетът "изяжда" все повече от деня ни

Данните показват, че 78% от участниците прекарват поне пет часа дневно онлайн, независимо дали за работа или за развлечение. Още по-впечатляващо е, че всеки пети признава, че е свързан с интернет повече от осем часа на ден.

Само 3,4% от анкетираните прекарват по-малко от два часа онлайн дневно.

Това означава, че за огромна част от хората интернет вече не е инструмент, който използват при необходимост. Той се е превърнал в постоянен фон на ежедневието – среда, в която работят, общуват, следят новините и прекарват свободното си време.

Повече от половината участници в проучването – 51% – прекарват над три часа дневно в социалните мрежи. Почти всеки пети прекарва там повече от пет часа на ден.

Най-силно засегнато е поколението Z. Близо 79% от младите хора между 18 и 28 години използват социални мрежи поне три часа дневно.

За сравнение, при поколението на бейби бумърите този процент е едва 7,5%.

Любопитно е, че разликите между половете са минимални. Жените използват социалните платформи малко повече от мъжете, но и при двете групи социалните мрежи заемат значителна част от ежедневието.

Денят започва и завършва с телефон в ръка

Проучването разкрива колко дълбоко са навлезли мобилните устройства в ежедневните ни навици.

Близо 82% от анкетираните проверяват телефона си в рамките на първите пет минути след събуждане. Почти половината признават, че правят това абсолютно всяка сутрин.

Само 1,4% твърдят, че никога не посягат към телефона веднага след ставане от леглото.

Навикът не приключва през деня. За повечето хора екранът остава постоянен спътник до самото лягане. Над 66% прекарват между 15 минути и два часа в преглеждане на новини и социални мрежи непосредствено преди сън.

Така дигиталното съдържание се превръща в първото нещо, което виждаме сутрин, и последното, което възприемаме вечер.

Една от най-показателните констатации е колко често хората губят представа за времето, докато преглеждат социалните мрежи.

Повече от половината анкетирани признават, че поне веднъж дневно се улавят да скролват без конкретна цел и без да осъзнават колко време е минало.

Още 20% съобщават, че това им се случва от време на време.

Само един от десет души твърди, че никога не изпада в подобно състояние.

Това показва, че голяма част от използването на социалните мрежи вече не е напълно съзнателен избор. За много хора то е автоматична реакция, подобна на рефлекс.

Разсейването се оказва един от най-често срещаните проблеми.

Над 60% от участниците признават, че социалните мрежи често ги отклоняват от работните им задължения или от ежедневните отговорности.

При поколението Z този показател достига над 90%.

Това означава, че за младите хора дигиталните разсейвания вече не са случайни прекъсвания на работния процес, а почти постоянна част от него.

Когато участниците са попитани директно дали смятат, че са пристрастени към социалните мрежи, резултатите са показателни.

Над 61% от жените и 41% от мъжете признават, че изпитват усещане за зависимост.

Сред най-младите потребители почти трима от всеки четирима вярват, че са пристрастени към социалните платформи.

Тези данни показват не само наличие на проблем, но и осъзнаване на проблема от страна на потребителите.

Когато са попитани как се чувстват след продължително потребление на онлайн съдържание, участниците дават обезпокоителни отговори - 63% съобщават, че се чувстват претоварени от информацията ,53% изпитват тревожност заради негативните събития и новини, които виждат ежедневно.

Почти 39% казват, че изпитват силен стрес или емоционален дискомфорт.

Освен това една трета от анкетираните споделят, че съдържанието в интернет ги кара да се чувстват недостатъчно успешни или неадекватни в сравнение с другите.

Това е ясен знак за негативния ефект от постоянните сравнения, които социалните мрежи насърчават.

Още по-красноречиви са отговорите на въпроса как се чувстват след дълъг престой онлайн - 64% изпитват умора и изтощение, 57% съобщават за прегаряне, психическо претоварване или проблеми с концентрацията, а 46% се чувстват енергийно изчерпани.

Почти 40% изпитват сънливост и липса на мотивация.

Често се наблюдават и физически симптоми като сухота в очите, главоболие и напрежение.

Само 2,5% от участниците казват, че след продължително време онлайн се чувстват щастливи или удовлетворени.

Как doomscrolling променя мозъка

Според авторите на изследването човешкият мозък е еволюирал така, че да разпознава заплахи и опасности. Проблемът е, че алгоритмите на социалните мрежи непрекъснато поднасят именно съдържание, което предизвиква силни емоции – страх, възмущение, тревожност или гняв.

При постоянен поток от подобна информация нервната система остава в състояние на повишена готовност.

Нивата на стресовите хормони се покачват, концентрацията отслабва, а способността за емоционална регулация постепенно намалява.

С други думи, мозъкът започва да реагира на дигиталните стимули така, сякаш са реални заплахи.

Експертите предупреждават, че последствията могат да бъдат още по-сериозни за децата.

За разлика от възрастните, които се опитват да се адаптират към дигиталната среда, днешните деца израстват в нея.

Изследвания на учени от Швеция и САЩ вече откриват връзка между прекомерното време пред екраните и повишения риск от проблеми с вниманието и хиперактивност.

Учените все още анализират дългосрочните ефекти, но предупрежденията стават все по-сериозни.