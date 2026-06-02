Туристическите нощувки в ЕС растат с 3,4 на сто през първото тримесечие, в България спадат с 0,9 на сто

В туристическите обекти в Европейския съюз са осъществени 471,1 милиона нощувки през първото тримесечие на 2026 г., което отговаря на ръст с 3,4 на сто спрямо същия период на миналата година, съобщи Евростат в публикация на страницата си.

През всеки от първите три месеца на годината е регистрирано годишно увеличение на нощувките - с 3,2 на сто през януари, 3,4 на сто през февруари и 3,7 на сто през март.

Сред членките на ЕС Ирландия е отбелязала най-значително повишение на нощувките в туристически обекти през първото тримесечие - с 35,3 на сто на годишна основа, а в челната тройка са били Малта (11,1 на сто) и Дания (9,3 на сто).

Сред деветте държави от ЕС, които са регистрирали годишен спад на туристическите нощувки, Литва (12,9 на сто), Румъния (6,7 на сто) и Люксембург (3,8 на сто) са били с най-голямо понижение.

В България броят на нощувките в туристическите обекти намалява през първото тримесечие на 2026 г. в сравнение със същото тримесечие на миналата година – от 3 416 916 до 3 385 490 – или с 0,9 на сто, сочат данните на Евростат, цитирани от БТА.

Чуждестранните посетители са съставлявали приблизително 46,6 на сто от всички нощувки в ЕС през първото тримесечие.

Най-голям дял на нощувките на чуждестранни гости за периода е отчетен в Малта (93,3 на сто), Кипър (85,6 на сто) и Люксембург (85,1 на сто).

На другия край на скалата с най-малко чуждестранните гости като дял от туристите са били Германия (19,9 на сто), Полша (20,2 на сто) и Румъния (22,4 на сто).

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. през същия период на тази година в ЕС е регистрирано увеличение както при нощувките на чуждестранни гости (5,5 на сто), така и на местните посетители (+1,7 на сто).

Най-голямото увеличение в ЕС на нощувките на чуждестранни посетители е отчетено в Ирландия (+42,3 на сто), Литва (+24,1 на сто) и Словакия (+15,4 на сто), докато с най-значително понижение са били Латвия (7,5 на сто), България (4,3 на сто) и Белгия (4 на сто).