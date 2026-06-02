Денят на Ботев почетен с минута мълчания и пред посолството ни в Скопие

С минута мълчание в 11:00 часа местно (12:00 ч. българско) време пред барелефа на Христо Ботев на сградата на българското посолство дипломати от посолството на Република България в Скопие, представители на Българския културно-информационен център и на българските сдружения в Република Северна Македония почетоха паметта на Ботев и загиналите за свободата на България.

„Всеки от нас има лична мотивация да бъде тук и в своите мисли, с които отдава почит на загиналите за свободата на България. Моите мисли за 2 юни са свързани с безкрайното желание за свобода, безкомпромисната воля за действия, за постигането на тази свобода и реализма, и съзнанието, че тази свобода може да бъде постигната единствено и само със собствени сили. Поклон пред героите", каза заместник-ръководителят на мисията ни в Северна Македония Владимир Христов.

На барелефа на поета на входа на посолството на Република България в Скопие Христов постави цветя от името на посолството. Цветя поднесоха и военният и помощник-военният аташе на България в Северна Македония полковник Асен Ламбев и майор Диана Димитрова, директорът на Българския културно-информационен център Антония Велева и директорът на българското неделно училище „Здравей" Илияна Атанасова, съобщава БТА.