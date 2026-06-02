Съветът за сигурност на ООН обсъди падналия дрон в Галац, 56 държави осъдиха поведението на Москва

Многократните нарушения на въздушното пространство на Румъния от руски дронове са следствие от тактиките за ескалация, използвани от Русия във войната в Украйна, заяви на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН румънският министър на външните работи Оана Цою. Заседанието бе свикано след падането на руски дрон в Галац.

„В нощта на 28 срещу 29 май руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство, в нарушение на международното право. Дронът, който беше част от атака срещу Украйна, се разби и експлодира на покрива на жилищен блок в Галац. Това е първият път, в който граждани в Румъния са ранени и се нуждаят от медицинска помощ. Ударът доведе до пожар и материални щети, както и до евакуация на сградата“, припомни събитията Оана Цою.

Тя коментира, че подобни действия трябва да бъдат категорично осъдени и че не трябва да се приемат като част от „новата нормалност“ на конфликта. По думите ѝ нарушенията на румънското въздушно пространство от руски дронове и европейски партньори са се случвали многократно от началото на войната в Украйна и това не са изолирани инциденти, а част от повтарящ се модел.

„Подобно поведение е неприемливо съгласно международното право и трябва да спре“, добави Цою. Тя информира, че според военни оценки, представени на национално равнище, дронът, ударил сграда в Галац, е тип „Геран-2“ с руски произход и ударът е имал преки последици за цивилното население, пише БТА.

В рамките на заседанието 56 държави от ООН осъдиха „неприемливото“ поведение на Русия. На свой ред представителят на Руската федерация определи обвиненията като „неоснователни“ и допълни, че Руската федерация не е участвала в обективното разследване на инцидента в Галац, въпреки че е изразила готовност за сътрудничество. Представителят на САЩ осъди действията на Русия и повтори, че американците ще защитават „всеки сантиметър от територията на НАТО“. Украйна призова съюзниците си да се намесят и да свалят руски дронове, които навлизат във въздушното пространство на техните страни.

Няколко часа след заседанието Оана Цою се срещна с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш в Ню Йорк.

„Имаме обща визия за въздействието на инцидента с руски дрон в Румъния и посланието, което той изпраща по отношение на сигурността“, написа тя в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Тя уточнява, че е говорила и за това какво означават подобни нарушения на международното право и Устава на ООН, но също и за факта, че те не могат да бъдат третирани лесно, независимо къде се случват.

В рамките на срещата е била обсъдена и ситуацията в района на Персийския залив.