ЕС обяви мащабна подготовка за борба с горските пожари това лято

Европейската комисия съобщи, че за настъпващото лято ще осигури подкрепа за мащабна готовност за борба с горските пожари. Комисията ще подпомага финансирането и съгласуваното разполагане на рекорден брой пожарникари, въздухоплавателни средства и експерти по извънредни ситуации в рамките на Механизма на ЕС за гражданска защита, се посочва в съобщението.

Общо 777 пожарникари от 14 европейски държави ще бъдат предварително разположени в опасни зони в Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. Това е най-високото равнище на участие от началото на програмата за предварително разполагане на огнеборци от 2022 г. насам, се отбелязва в съобщението. Общо 22 противопожарни самолета и 5 вертолета от флота на ЕС са готови да подкрепят европейските държави.

Сезоните на горските пожари стават по-дълги, по-ранни и по-разрушителни, отчита ЕК. В борбата с тях Европейската информационна система ще предоставя непрекъснати прогнози за опасността от горски пожари, а европейските спътникови услуги ще картографират извънредните ситуации и ще правят геопространствен анализ в подкрепа на вземането на решения на място. Кипърската регионална противопожарна станция ще поеме предварителното разполагане на шест въздухоплавателни средства и ще бъде домакин на обучения за специалисти от гражданската защита.

В списъка на страните с предварително разположени пожарникари в готовност за настъпващото лято, освен Кипър, са Хърватия, Чехия, Франция, Гърция, Италия, Северна Македония, Португалия, Румъния, Словакия, Испания и Швеция.

Механизмът за гражданска защита на ЕС дава възможност на държавите, засегнати от горски пожари, да поискат помощ. Осигуряването на подкрепа се съгласува от Координационния център в Брюксел. ЕС разполага с резерв за гражданска защита с предварително заделени ресурси за бързо разгръщане, които включват противопожарни самолети, наземни екипажи, екипи за спешна медицинска помощ, средства за подслон и специалисти, обучени да работят в трудна среда, се допълва в съобщението.