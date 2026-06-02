Мадяр: Готов съм да се срещна със Зеленски в началото на следващата седмица

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви днес в Берлин, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в началото на следващата седмица, ако преговорите за правата на унгарското малцинство в Украйна приключат тази седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц Мадяр заяви, че е “оптимист”, че въпроса с малцинството може да бъде решен и може да бъде отворена нова глава в отношенията между Киев и Будапеща.

“Сега между Украйна и Унгария се водят преговори за езиковите и културно-образователните права на унгарското малцинство, живеещо в Украйна. Досега е постигнат обнадеждаващ напредък в тези преговори. Надяваме се, че ще успеем да ги приключим тази седмица на експертно ниво”, заяви Мадяр.

“Мога да потвърдя, че съм готов да се срещна с президента на Украйна Зеленски в началото на следващата седмица, ако наистина успеем да постигнем споразумение по основните човешки права”, добави унгарският премиер.

Той подчерта, че връщането на етническите унгарци в Закарпатието е задължително условие за приемането на Украйна в ЕС.

“Смятаме, че страната, която иска да започне преговори за приемане в ЕС, трябва да зачита тези права и силно се надявам, че ще успеем да решим този въпрос”, каза също Мадяр.