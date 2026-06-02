Италия забрани концертите на Травис Скот и Кание Уест

Италианските власти забраниха провеждането на концерти на Кание Уест и Травис Скот заради опасения, свързани с обществения ред и сигурността, съобщава Би Би Си.

Решението идва след официално искане от местната еврейска общност за отмяна на участието на Уест. Лидерът на общността Николета Уциели призова властите да заменят шоуто с представление, което да върне „музиката обратно на преден план като универсално обединяваща сила".

От регионите власти посочиха в официално изявление, че при вземането на решението са били отчетени няколко ключови фактора, сред които „отмяната на предишни концерти на американския рапър в други държави, както и реалният риск от избухване на контрадемонстрации".

Кание Уест, който в момента се изявява под артистичния псевдоним Йе, трябваше да се качи на сцената заедно с Травис Скот и други популярни изпълнители, сред които The Chainsmokers, Рита Ора и Swedish House Mafia.

Рапърът предизвика сериозни обществени реакции заради поредица от антисемитски, расистки и пронацистки изказвания. Именно те станаха причина наскоро да му бъде наложена и забрана за влизане в Обединеното кралство.

Междувременно и Травис Скот остава обект на обществено внимание след трагедията на фестивала Astroworld в Хюстън през 2021 г. Тогава 10 души на възраст между 9 и 27 години загинаха, а хиляди други бяха ранени, след като в препълнената публика избухна масова паника. По време на централното изпълнение на рапъра хората в предните редове бяха притиснати от тълпата, което доведе до една от най-тежките трагедии в историята на музикалните фестивали в САЩ.