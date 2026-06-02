Ливан: Четирима са убити, а над 120 – ранени, при вчерашните израелски удари в Тир

Четирима души загинаха, а 127 бяха ранени при вчерашните израелски въздушни удари по южния ливански град Тир, съобщи днес Министерството на здравеопазването на Ливан, цитирано от Франс прес и БТА.

Сред пострадалите са 39 служители на едно от основните лечебни заведения в града. Според Министерството сградата е претърпяла сериозни щети. "Четирима лекари, 27 медицински сестри и осем служители бяха ранени. Четирима от пострадалите са в критично състояние и се лекуват в интензивно отделение", се казва в изявлението.

Междувременно израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е получила подкрепа от САЩ и за евентуални удари по южните предградия на Бейрут при нови атаки срещу израелска територия.

По думите му Израел възнамерява да обвърже сигурността на северните си райони със ситуацията с южните предградия на Бейрут, смятани за крепост на движението "Хизбула". Ако израелските населени места продължат да бъдат обстрелвани, ще ударим бастиона на "Хизбула", заяви Кац. Той допълни, че според него САЩ са одобрили този подход и са го съобщили на ливанското правителство и на останалите заинтересовани страни.