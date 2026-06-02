Обявиха извънредно положение на гръцкия остров Карпатос

Гръцкият остров Карпатос е добавен към нарастващия списък на островите в Егейско море, за които е обявено извънредно положение поради недостиг на питейна вода, непосредствено преди очакваното увеличение на потреблението през летния туристически сезон, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

Решението на Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция представлява предимно административна мярка и ще позволи на местните власти да ускорят прилагането на мерки за управление на водните ресурси.

Извънредното положение е в сила за следващите три месеца, с възможност за удължаване.

През последната година заради същия проблем извънредно положение е обявявано за островите Корфу и Меганиси в Йонийско море, както и за Лерос, Патмос, Астипалея и Сими в Егейско море. Карпатос е добавен към този списък поради продължителната суша, довела до намаляване на наличните водни ресурси на острова, съчетано с очакваното нарастване на търсенето през летния сезон, се посочва още в информацията.

„Катимерини“ припомня също, че сред основните причини, водещи до безводие са климатичните промени, обезлесяването, прекомерната паша на животни, изоставяне на традиционните практики за пестене на вода, както и хотелите с басейни, които се пълнят със сладка вода.