Мерц призова за деескалация в Ливан

Германия гледа на най-скорошната ескалация на насилието между Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" с голяма тревога, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

Мерц призова "Хизбула" незабавно да спре с атаките срещу народа на Израел и да сложи оръжие. Същевременно, той отправи апел и към Израел да спазва примирието от април.

"Призоваваме Израел и Ливан да продължат по пътя на директните преговори, които са избрали", каза Мерц, визирайки разговорите между израелски и ливански представители, които започнаха по-рано тази година и станаха първите между двете страни от десетилетия.

Проиранската групировка "Хизбула" не е част от разговорите.

Продължаващите сражения между Израел и "Хизбула" са основен проблем в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Иран, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера спиране на взаимните атаки между Израел и "Хизбула". Въпреки изказването на Тръмп размяната на атаки между Израел и "Хизбула" продължи през изтеклата нощ и днес.