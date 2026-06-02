ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

9956 деца са приети в първи клас в София

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22965431 www.24chasa.bg

Мерц призова за деескалация в Ливан

924
Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германия гледа на най-скорошната ескалация на насилието между Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" с голяма тревога, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.

Мерц призова "Хизбула" незабавно да спре с атаките срещу народа на Израел и да сложи оръжие. Същевременно, той отправи апел и към Израел да спазва примирието от април.

"Призоваваме Израел и Ливан да продължат по пътя на директните преговори, които са избрали", каза Мерц, визирайки разговорите между израелски и ливански представители, които започнаха по-рано тази година и станаха първите между двете страни от десетилетия.

Проиранската групировка "Хизбула" не е част от разговорите.

Продължаващите сражения между Израел и "Хизбула" са основен проблем в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Иран, пише БТА. 

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера спиране на взаимните атаки между Израел и "Хизбула". Въпреки изказването на Тръмп размяната на атаки между Израел и "Хизбула" продължи през изтеклата нощ и днес.

Фридрих Мерц Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!