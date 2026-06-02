Трамвай дерайлира в Берлин, има 20 пострадали (Видео, снимки)

Двадесет души пострадаха, след като трамвай дерайлира в района Лихтенберг в Източен Берлин, съобщи пожарната служба, цитирана от ДПА и БТА.

Трима души са с тежки наранявания, уточни говорител на службата.

Според първоначалната информация трамваят се е ударил в стълб от контактната мрежа, докато е извършвал завой. Вследствие на сблъсъка дясната страна на превозното средство е била сериозно пострадала, а задният вагон е излязъл от релсите.

На мястото на инцидента са изпратени около 60 пожарникари. По данни на местни медии електроснабдяването в района временно е било прекъснато като предпазна мярка.

🚨 Tram derails and extensive damage is caused: 20 injured in serious tram accident in Berlin



Atram accident in Berlin-Lichtenberg on Tuesday morning left 20 people injured, three of them seriously, according to the fire department. They are being treated in hospitals, the fire… pic.twitter.com/iEILStL7lL — News.Az (@news_az) June 2, 2026

Движението по трамвайни линии M5 и M7 беше временно спряно. Властите предупредиха, че възстановяването и изтеглянето на дерайлиралия трамвай вероятно ще отнеме време.