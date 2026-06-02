Макрон ще се срещне с Мадяр в Париж утре

Унгарският премиер Петер Мадяр утре ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец, след като вече посети Варшава, Брюксел и Берлин, предадоха Франс прес и БТА.

Двамата лидери “ще обсъдят ключови европейски въпроси, по-специално подкрепата за Украйна и продължаването на санкциите срещу Русия, както и европейската сигурност и отбрана, засилването на европейската конкурентоспособност и подготовката за следващата многогодишна финансова рамка”, съобщи днес канцеларията на френския президент.

“Това посещение ще послужи и за задълбочаване на двустранните отношения между Франция и Унгария чрез развитие на сътрудничеството в стратегически области като ядрената енергетика, отбраната и инфраструктурата”, се добавя в изявлението.

Петер Мадяр, който победи Виктор Орбан на парламентарните избори през април, избра за първото си посещение в чужбина като премиер Полша. На 19 и 20 май, той посети Варшава, за да подобри отношенията, влошили се заради близките връзки с Москва на предшественика му въпреки офанзивата на Русия в Москва, започнала през 2022 г.

На 29 май Мадяр посети Австрия, както и Брюксел, където председателката на Европейската комисия обяви освобождаването на над 16 милиарда евро от фондове, предназначени за Унгария, които бяха замразени при управлението на Виктор Орбан, при условие, че новият лидер проведе реформи. Днес Мадяр е на посещение в Берлин.

През последните 16 години ЕС бе принуден да работи с премиер, който е близък с руския президент Владимир Путин и с американския държавен глава Доналд Тръмп и който блокираше поредица от въпроси, включително Украйна, отбелязва АФП.

За разлика от предшественика си, Петер Мадяр заяви, че признава пълното право на Украйна на самоотбрана срещу руските атаки. Той обяви намерението си да “организира среща” през юни с украинския президент Володимир Зеленски, с който Виктор Орбан бе в лоши отношения.