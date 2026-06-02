9956 деца са приети в първи клас в София

Ирански медии: САЩ и Иран не обсъждат прекратяване на войната от няколко дни

Иран СНИМКА: Pixabay

Размяната на съобщения между Иран и САЩ за прекратяване на войната е спряла преди няколко дни, предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от Ройтерс.

Според Фарс последното съобщение от Иран към САЩ е съдържало "ясно послание за Ливан".

Иран е преустановил комуникацията с посредниците, след като Израел е заплашил да бомбардира Бейрут в рамките на операцията си в Ливан срещу проиранското движение "Хизбула", предаде Асошиейтед прес, като се позова на Фарс и на още една иранска агенция - Тасним. И за двете ирански агенции се смята, че са близки до влиятелния ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция, пише БТА. 

Позицията на Иран е, че сраженията в Ливан са част от по-широките преговори за спиране на огъня със САЩ. Израел и САЩ казват, че боевете в Ливан са отделен въпрос от преговорите с Иран.

Посланиците на Израел и Ливан пристигнаха днес в американския Държавен департамент за нов кръг от преки преговори между страните, предаде Франс прес. Това е четвъртата среща между представители на двете страни.

Продължаващите сражения между Израел и "Хизбула" са основен проблем в преговорите между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната в Иран.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера спиране на взаимните атаки между Израел и "Хизбула". Въпреки изказването на Тръмп размяната на удари между Израел и "Хизбула" продължи както през изтеклата нощ, така и днес.

