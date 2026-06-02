За първи път жена оглавява комуникациите на Ватикана

Папа Лъв XIV избра мексиканско-американската журналистка Мария Монсерат Алварадо за нов префект на Дикастерията за комуникация

Ватиканът отваря нова страница в своята комуникационна политика. Папа Лъв XIV назначи Мария Монсерат Алварадо за нов префект на Дикастерията за комуникация, институцията, която координира цялата медийна система на Светия престол. Според изданието "Ватикан нюз" решението ще влезе в сила на 1 ноември 2026 г. То бележи не само смяна на ръководството на един от най-важните ватикански органи, а и исторически момент за Римската курия, защото за първи път жена мирянка, която не принадлежи към религиозен орден, ще оглави дикастерия на Светия престол с ранг префект.

Назначението се възприема като ясен сигнал, че новият понтифик възнамерява да продължи реформаторския курс, очертан от папа Франциск. През последното десетилетие покойният папа последователно разширяваше участието на миряни в управлението на Църквата, като поверяваше все по-отговорни постове както на мъже, така и на жени. Изборът на Алварадо представлява логично продължение на този процес и потвърждава стремежа към по-широко използване на професионалните компетенции извън традиционните кръгове на духовенството.

Родена в Мексико Сити и по-късно станала гражданка на Съединените щати, Мария Монсерат Алварадо изгражда кариерата си на пресечната точка между медиите, обществените комуникации и защитата на религиозната свобода. Завършила е политически науки в Международния университет във Флорида и притежава магистърска степен от университета „Джордж Вашингтон". В продължение на повече от десетилетие тя работи за фонд „Бекет" за религиозна свобода, една от най-влиятелните американски организации, ангажирани със защитата на свободата на вероизповеданието и човешкото достойнство. Там постепенно се утвърждава като една от водещите фигури в институцията, преди да поеме ново предизвикателство в света на католическите медии.

През 2023 г. Алварадо е назначена за президент и главен оперативен директор на EWTN News, новинарското подразделение на Eternal Word Television Network, най-голямата католическа медийна мрежа в света. Под нейно ръководство структурата управлява международна система от телевизионни канали, радиостанции, информационни агенции, печатни и дигитални издания, които достигат до аудитория на седем езика на всички континенти.

Самата EWTN е една от най-успешните истории в съвременния католически свят. Основана през 1981 г. от майка Анджелика в малък манастир в щата Алабама, телевизията започва дейността си с минимални ресурси и група монахини без опит в медиите. Днес мрежата присъства в над 160 държави, достига до повече от 440 милиона домакинства и разполага с телевизионни канали, радиомрежа, издателска дейност и мощно цифрово присъствие.

В Италия тя е представена чрез новинарската агенция ACI Stampa, портала EWTN.it и проекта ChurchPOP Italia, насочен към младежката аудитория.

Именно този международен медиен опит вероятно е сред основните причини папа Лъв XIV да се спре на Алварадо за поста, от който зависи координацията на всички комуникационни структури на Светия престол. Дикастерията за комуникация, създадена от папа Франциск през 2015 г., обединява под един покрив „Ватикан нюз", Ватиканското радио, вестника „Л'осерваторе романо", Vatican Media, Пресслужбата на Светия престол, Ватиканското издателство, печатницата и филмотеката на Ватикана. Освен техническото и организационно управление на тези структури, институцията има и стратегическата задача да формулира визията на Църквата за комуникацията в дигиталната епоха.

Алварадо ще наследи на поста Паоло Руфини, фигура, която също остана в историята на Курията като първия мирянин, оглавил ватиканска дикастерия. Назначен от папа Франциск през 2018 г., Руфини ръководеше сложния процес по интеграция и модернизация на ватиканските медии в период, белязан от дълбоки технологични промени. Макар мандатът му формално да изтичаше през ноември 2026 г., когато се навършват осем години от назначението му, папа Лъв XIV предпочете да организира предаването на ръководството преди достигането на пенсионната възраст на италианския журналист, който през октомври ще навърши 70 години.

Реакцията на бъдещия нов префект беше изпълнена с благодарност и чувство за отговорност. „Макар назначението да беше неочаквано, приемам го с искреното желание да служа на Светия отец в началото на неговия понтификат", заяви Алварадо. Тя отдаде почит на работата на Руфини и подчерта намерението си да продължи усилията за укрепване на Дикастерията, така че тя да може още по-ефективно да служи на Църквата и да предава християнското послание по света.

Подкрепа за новото назначение дойде и от ръководството на EWTN. Главният изпълнителен директор на мрежата Майкъл П. Уорсоу определи Алварадо като лидер, който е спечелил доверието и уважението на всички свои колеги. По думите му тя е изиграла ключова роля в международното разширяване на мрежата и в адаптирането й към дигиталната епоха, без никога да губи от поглед основната мисия на католическата медия-да свидетелства за Христовото послание с яснота, вярност и уважение.