Турските митничари намериха наркотици за над 90 млн. евро на кораб от Пакистан

Турските митнически власти заловиха над 12 милиона таблетки с наркотичното вещество трамадол на кораб, пристигнал днес в южното турско пристанище Мерсин от Пакистан, като стойността на заловената пратка се оценява на над 4,96 милиарда турски лири (93,5 милиона евро), предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на Митническата служба в Мерсин.

Според съобщението митническите власти в Мерсин са извършили допълнителна проверка на кораба заради съмнения относно контейнер, в който било обявено, че се превозват 40 палета с хавлии. При проверката на въпросния контейнер било установено голямото количество таблетки с трамадол, които служителите иззели на място, съобщава БТА.

След разкритието Главната прокуратура на Мерсин е започнала служебно разследване, а на пристанището в Мерсин е задържан един заподозрян.