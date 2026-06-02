Продават замъка на Джанфранко Фере за 5,8 млн.евро

Една от най-емблематичните частни резиденции на езерото Маджоре в Северна Италия отново търси нов собственик. Известна като „замъкът Фере", историческата вила в неоготически стил край град Стреза беше върната на пазара за луксозни имоти с обявена цена от 5,8 млн. евро.

Според в. "Стампа" имотът, свързан с името на прочутия италиански моден дизайнер Джанфранко Фере, сега привлича отново вниманието на инвеститорите и ценителите на уникалната архитектура. Вилата беше предложена за продажба още през 2021 г., но впоследствие бе изтеглена от пазара. Сега отново е включена в портфолиото на специализирана агенция за луксозни недвижими имоти. Разположена на стратегическо място между Стреза и Белджирате, резиденцията се извисява над западния бряг на Лаго Маджоре. Масивната фасада съчетава строгост и романтика - от двете си страни има кръгли кули, а централна квадратна кула придава на комплекса характерния облик на малък замък от приказките.

Построена в началото на XX век, вилата е призната от италианските културни власти за обект с историческа и архитектурна стойност. Това означава, че всяка бъдеща реставрация трябва да бъде съобразена със строгите изисквания за опазване на културното наследство. Според експерти обаче подобни ограничения отблъскват купувачите в най-високия сегмент на пазара, които търсят неповторими и престижни имоти.

Сградата предлага над 1000 кв.м разгъната площ, разпределена на три надземни етажа и полусутерен. Към основната резиденция принадлежат още самостоятелна пристройка за гости и малка къща в рамките на имота. Терасираният парк се простира върху площ от 12 хиляди кв.м, а от другата страна на историческия път „Семпионе" собственикът разполага и с частен плаж на брега на езерото.

Джанфранко Фере, наричан често „архитектът на модата", придобива имота в началото на новото хилядолетие. Неговата идея е да превърне вилата в място, където да приема приятели, международни клиенти и гости от света на висшата мода. Дизайнерът разработва и амбициозен проект за реконструкция, който обаче остава нереализиран след смъртта му през 2007 г.

След това наследниците на Фере продават собствеността на компания от област Емилия-Романя. Любопитен е и ценовият скок на имота. Преди около пет години пазарната му оценка е била приблизително два пъти по-ниска от сегашната оферта. Това е още едно доказателство за устойчивия ръст в сегмента на най-луксозните имоти около големите италиански езера, където търсенето от международни купувачи продължава да расте въпреки икономическите колебания.