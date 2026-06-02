С данък върху богатството Мадяр посяга към олигарсите на Орбан

338 от 50-те най-заможни в Унгария са пряко свързани с кабинета на бившия премиер

Унгария е на път да се превърне в първата държава в Европейския съюз от близо 30 години, която ще въведе нов данък върху богатството.

Министърът на финансите Андраш Карман обеща, че до 5 юни ще предостави повече подробности за планираната промяна.

В своята програма управляващата партия “Тиса” обеща 1% годишен данък за тези с активи над 1 млрд. форинта (2,8 млн. евро). Налогът ще бъде прилаган към частта от имуществото им над този праг.

“В облагането ще влизат недвижими имоти, акции в компании и активи в чужбина, както и луксозни вещи като яхти, частни самолети, картини и спортни автомобили. С цел предотвратяване на данъчни измами ще се вземат предвид и активите, собственост на съпрузи и деца”, обясни премиерът Петер Мадяр.

Изглежда, новата реформа ще засегне много олигарси, които са успели да натрупат богатството си по времето на управлението на бившия премиер Виктор Орбан и неговата партия “Фидес”.

Според икономиста Золтан Погаца 38 от 50-те най-богати хора в Унгария са свързани пряко с правителството на предшественика на Мадяр. Негов анализ на данните на сп. “Форбс” сочи, че мнозинството от въпросните бизнесмени са натрупали или умножили имуществото си чрез държавни активи и обществени поръчки при Орбан.

“Унгария се нуждае спешно от данък върху богатството по две причини. Първата се отнася до факта, че настоящите такси са твърде ниски, а втората е, че реформата ще гарантира прозрачност. Данъкът върху богатството на “Тиса” е начин да се върнат публичните средства в държавната хазна”, смята Погаца.

Мнозина от най-богатите унгарци заемат ключови позиции в медиите, енергетиката, строителството, банковото дело и недвижимите имоти. Те са част от така наречената Система за национално сътрудничество, в която политическата лоялност към Орбан се възнаграждава с икономически възможности, пише “Гардиан”.

Сред най-известните олигарси от системата е Лоренц Месарош, който оглавява унгарската класация на “Форбс” с приблизително състояние от 5 млрд. долара. Започва като монтажист и е от същия малък град като бившия министър-председател. Неговата империя обхваща енергетиката, строителството, финансите, туризма и медиите. Преди години той публично приписа успеха си на три неща - “Бог, късмета и Виктор Орбан”.

