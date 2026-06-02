Иран планира погребението на Али Хаменей три месеца след смъртта му

1180
Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Повече от три месеца след като иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей беше убит при израелски въздушен удар, ирански представители за първи път публично споменаха за планове за погребални церемонии, предаде ДПА.

Церемониите са насрочени за началото на ислямския месец мухарам, каза днес заместник-кметът на Техеран Амин Таваколизаде. Началото на мухарам съответства на средата на юни.

Планира се церемониите да се състоят в Техеран, в поклонническия град Кум и в родния град на аятолах Хаменей - Машхад, пише БТА. 

Хаменей ще бъде погребан в религиозния център на Машхад - в комплекса с гробницата на Имам Реза. Властите очакват в церемониите в Техеран да участват до 20 милиона души.

