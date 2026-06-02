Румъния чака нова ПВО за 3 млрд. евро и търси временна подкрепа от НАТО

Изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца заяви днес, че нито една страна не разполага постоянно с всички необходими ресурси, за да отговори на всеки тип заплаха, като по този начин аргументира искането, което Букурещ отправи към съюзниците от НАТО за временна подкрепа за укрепване на противодронната отбрана, съобщава телевизия Диджи 24.

Изявлението беше направено след участие на министъра в конференция в седалището на Върховното главно командване на съюзните сили на НАТО в Европа (SHAPE) в Монс, Белгия, на която той представи инцидента от миналата седмица в източния град Галац, където руски дрон се взриви на покрива на жилищен блок и рани двама души. Министърът също така обсъди с военни представители на 32-те страни членки на НАТО предизвикателствата пред сигурността в Източния фланг на алианса.

В публикация във Фейсбук след срещата Раду Мируца обясни защо Румъния е поискала временна подкрепа от страна на съюзниците за подсилване на защитата срещу дронове. „Не съществува страна, която да притежава в момента всички необходими ресурси за всеки възможен сценарий. Важното е да идентифицираш реалистично слабостите, да ги признаеш и да действаш за намаляването им. Точно това прави Румъния днес“, посочи министърът, цитиран от БТА.

Той заяви, че е представил „действителността, с която Румъния се сблъсква: руски дронове, които навлизат нелегално във въздушното пространство на НАТО, и рисковете, които те създават за нашите граждани“, като в този контекст е бил обсъден и последният такъв случай в Галац.

Мируца подчерта също, че Румъния вече е предприела мерки за укрепване на отбраната си и че искането към съюзниците е отправено, тъй като поръчаните нови системи няма да бъдат доставени веднага.

„Чрез програмата SAFE поръчахме съвременни способности за противовъздушна и противодронна отбрана на стойност около 3 милиарда евро. Те ще отговорят на нуждите, които сме установили, но първите доставки ще започнат след около година и половина. Дотогава е легитимно да поискаме временна съюзническа подкрепа за укрепване на отбраната в Източния фланг“, посочи той.

Министърът добави, че следващата стъпка е военните представители на страните членки да предложат на политическите фактори одобряване на временен трансфер на способности до доставката на вече поръчаното от Румъния оборудване.

По време на конференцията Мируца изтъкна ангажимента на Румъния за укрепване на отбранителните и възпиращи способности и отбеляза увеличението на разходите за отбрана до 3,5 процента от БВП, както и текущите програми за модернизация.

„Румъния инвестира в собствената си отбрана, но времето не работи в полза на никого и до доставката на способностите имаме нужда от подкрепа от страна на съюзниците“, подчерта още Раду Мируца.