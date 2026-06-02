Новото правителство на Дания обеща защита на Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новото лявоцентристко правителство на датската министър-председателка Мете Фредериксен ще защитава суверенитета на Гренландия, ще предприеме мерки срещу инфлацията и ще разшири социалните политики, се посочва в публикувания днес програмен документ на кабинета, предадоха Ройтерс и БТА.

След повече от два месеца преговори 48-годишната Фредериксен обяви вчера, че е постигнато споразумение за съставяне на правителство. Ако завърши мандата си, тя може да стане най-дълго управлявалият датски премиер след Втората световна война.

Сред основните предизвикателства пред новото правителство са отношенията с Гренландия и укрепването на отбранителните способности на страната на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна.

В програмата си кабинетът подчертава, че ще защитава "суверенитета, териториалната цялост и правото на самоопределение на кралството".

Бъдещето на Кралство Дания, което се състои от Гренландия, Фарьорските острови и самата Дания, трябва да се определя от народите в състава му, казва правителството.

В документа се потвърждава и продължаващата подкрепа за Украйна.

Освен социалдемократите на Фредериксен, в коалицията участват социалисти и либерали, Зелените и центристката умерена партия. За осигуряване на парламентарно мнозинство кабинетът ще разчита основно на подкрепата на крайнолявата Червено-зелена коалиция, като при отделни законопроекти може да търси подкрепа и от други партии.

Като част от коалиционното споразумение правителството се ангажира постепенно да въведе безплатна стоматологична помощ в рамките на следващите десет години. Предвижда се също безплатен обществен транспорт за всички граждани под 22-годишна възраст и премахване на ДДС върху плодовете и зеленчуците. Мерките са насочени към справяне с високите разходи за живот. В програмата не е включен данък върху активите на свръхбогатите датчани - мярка, която Фредериксен подкрепяше по време на предизборната кампания.