Почина актьорът от „Туин Пийкс" Оуeйн Рийс Дейвис

Британският актьор Оуeйн Рийс Дейвис СНИМКА: X/@resilient333

Британският актьор Оуeйн Рийс Дейвис е починал внезапно на 44-годишна възраст, съобщи Би Би Си, като се позова на неговото семейство. Той беше най-известен с ролята си на агент Уилсън в излъченото през 2017 г. продължение на хитовия сериал на Дейвид Линч „Туин Пийкс" от 90-те години на миналия век. 

През годините роденият в Кардиф актьор е работил в Уелския национален театър, участва и в продукции като „Алиса в Огледалния свят". В изявление брат му Родри написа: „С дълбока скръб баща ми и аз споделяме новината, че моят брат, Оуейн, почина". „Тази новина е шокираща за мнозина. Любовта, приятелството и щедростта на Оуейн бяха огромни", казаха от семейството му.

Родри допълни, че все още има „въпроси" около внезапната смърт на брат му, но „на този етап Оуейн е починал внезапно и смъртта е естествена".

„Оуейн имаше щастието да има повече от едно семейство. Наред с биологичното си, той изгради изключителни, почти семейни връзки с много от най-близките си приятели, колеги и любими хора", каза още брат му. Новината за смъртта на британския актьор беше посрещната с вълна от съболезнования от цялата филмова индустрия, отбелязва БТА.

