Лято 2026: Гърция бие по цени за сянката на плажа – поне 20 евро без кафе

Българите трябва да приготвят солиден бюджет за почивка - на по-скъпите дестинации в южната ни съседка VIP шатри вървят по няколкостотин евро

Както всяко лято, скоро хиляди българи ще тръгнат на море в Гърция, но този път с коренно различен бюджет.

Дългогодишното неписано правило за безплатен шезлонг срещу едно кафе вече е почти мит. Масово има фиксирани такси или висока минимална консумация,. Колкото по-близо до вълните се намира чадърът, толкова по-скъпо струва той.

На ръкавите Касандра и Ситония в Халкидики се отчита сериозен скок в цените. В популярни локации

комплект на първа линия достига 40 до 50 евро,

докато за места от втори ред назад се плащат около 30 евро. На луксозните бийч барове удоволствието да плажуваш на първа линия изисква минимална консумация от 30 до 50 евро на човек, а шезлонгите до самата вода се отдават за 80 евро. Цените за наем на шатри достигат 100 евро.

На остров Тасос ситуацията е по-разнородна. В Лименария и Алики комплект все още може да се намери за 10 или 20 евро, но на известния Мраморен плаж се прилага твърда такса от 25 евро на човек, в която е включена само една напитка.

Районът около Кавала остава един от последните оазиси на традиционното гръцко гостоприемство. На градския плаж Каламица платени зони няма, а в Неа Перамос и Неа Ираклица масово се държи линията за безплатно ползване срещу поръчка от бара. Изключение прави единствено емблематичният плаж Амолофи, където първа линия се предлага срещу 120 евро под формата на консумация.

Около Атина, плажуването се превръща в лукс. На плажа Алимос входът струва 10 евро през делничните дни и 12 евро през уикендите, а шезлонгът се таксува отделно между 6 и 8 евро. В ексклузивните плажове на Вулиагмени входните такси са между 10 и 15 евро, а комплект чадър и два шезлонга струва между 35 и 50 евро. В Сунио цените са аналогични през седмицата и достигат до 50 евро през почивките. Луксозните плажни клубове в райони като Вула и Астерас Вулягмени предлагат пакети за 75-210 евро. Най-скъпи са шатрите за шест души, където изискването за минимална консумация започва от 300 евро, за всеки допълнителен човек се доплащат по 50 евро.

Най-високи остават цените на остров Миконос. На известни дестинации като Псару Бийч комплект чадър и шезлонги започва от около 80 евро и може да надхвърли 200 в зависимост от местоположението. VIP шатрите често струват по няколкостотин евро дневно.

На Санторини цените са по-умерени, като комплект на плажа е 20 до 50 евро. По-достъпни остават островите Парос, Наксос и Левкада, където средната цена варира между 15 и 30 евро.

Гръцкото правителство разшири списъка на така наречените девствени плажове до над 250 локации в цялата страна. На тези няма бийч барове и платени зони, като целта е да се запази дивата природа. Законът изисква поне 50% от площта на всеки плаж да е за безплатно плажуване, където туристите могат да поставят собствени чадъри.

В Халкидики и района на Кавала нощувките в студиа и апартаменти започват от около 60-70 евро на вечер, докато хотелите от среден клас предлагат стаи за 100-180 евро. При луксозните комплекси цените надхвърлят 300 евро.

Най-скъпо е на остров Миконос - цената за чадър и шезлонг може да стигне до над 200 евро.

Храненето в традиционните таверни също е поскъпнало. Гръцката салата е между 7 и 10 евро,

порция калмари е 12 до 18 евро,

а основно ястие с морски дарове достига 20 - 25 евро. Вечеря за двама с напитки излиза между 40 и 70 евро в зависимост от местоположението и избраното меню.

Популярното кафе фредо еспресо струва между 3 и 4,50 евро, а фредо капучино достига до 5 евро в по-туристическите райони. В супермаркетите бутилка вода от 1,5 литра се продава за около 0,80 евро, а хлябът варира между 1,50 и 2 евро. Местните плодове и зеленчуци остават сред най-достъпните продукти през летния сезон.

На Миконос и Санторини цените през юли и август достигат рекордни нива. Нощувка в хотел на добра локация често струва между 200 и 500 евро, а в някои случаи и значително повече.

В таверните гръцката салата е между 10 и 15 евро, порцията калмари от 18 до 25 евро, а основните ястия с морски дарове често надхвърлят 25 - 30 евро. Вечеря за двама с предястия и напитки рядко пада под 70 - 100 евро, като в ресторантите с панорамна гледка към морето сумата е значително по-висока. Кафето на островите също е по-скъпо в сравнение със Северна Гърция. Фредо еспресо и фредо капучино струват между 3,50 и 6 евро. Бирата в заведение върви около 5 до 8 евро, а коктейлите започват от 12 евро и често надхвърлят 15. При пазаруването в супермаркетите разликите са по-малки. Бутилка вода от 1,5 литра струва около 1 евро, хлябът е между 1,50 и 3 евро, а седмичните покупки за един човек излизат между 50 и 80 евро според начина на хранене.

В Северна Гърция семейство с две деца трябва да предвиди между 1200 и 1800 евро

за седмица с храна, гориво и ежедневни разходи. За двойка бюджетът варира между 800 и 1300 евро в зависимост от категорията на хотела. На островите Крит, Корфу или Лефкада разходите за двама души обикновено са между 1200 и 1800 евро. В Миконос или Санторини за седем дни за двама често надхвърля 2500 евро, а при по-луксозна почивка може да достигне и над 4000 евро.

На ферибота: колата на ток

Продължават да действат специалните правила на гръцките морски власти, въведени с цел повишаване на безопасността при превоза на превозни средства с алтернативни горива и литиево-йонни батерии.

Електрически и хибридни автомобили могат да се качват на ферибот само ако нивото на заряд на батерията им не надвишава 40% от общия капацитет. По време на плаването е напълно забранено зареждането им на борда. Превозните средства трябва да останат изключени от всякакви източници на електрозахранване през целия курс. Големите фериботни оператори вече включват тези изисквания в условията за резервация. Експертите съветват да се пристига на пристанището с нисък заряд, тъй като на някои по-малки острови броят на зарядните станции все още е ограничен. За автомобили на газ, LPG или метан съществува изискване резервоарите да не бъдат пълни на повече от 50% от капацитета им.

Разходите за фериботен транспорт се превръщат във все по-важна част от бюджета за почивка в Гърция. Най-достъпна за българските туристи остава линията между Керамоти и Тасос. Билетът за възрастен струва 6 евро, за деца между 5 и 10 години е 3 евро, а превозът на лек автомобил до 4,25 метра е на цена от 22 евро, докато за по-дълги превозни средства е 27 евро. Сходни са цените и по маршрута Кавала-Тасос, където билетът за възрастен е 7 евро, за дете 3,50 евро, а автомобилът се таксува между 22 и 27 евро.

И у нас нова мода: слагат шалте и хавлия и таксата скача двойно и тройно

Въпреки че цените на чадърите и шезлонгите у нас са несравнимо по-ниски от тези в южната ни съседка, на много места по Черноморието концесионерите и наемателите на ивиците намериха начин да изкарат повече пари от летовниците. Чадърите и шезлонгите се предлагат заедно с шалтета, хавлии и пепелници, но цената на комплекта е далеч по-висока, отколкото е сборът на отделните принадлежности.

Това е така, защото цената за наемането на чадър и шезлонг е строго фиксирана в концесионния договор или в договора за наем и не може да се променя. По същата причина от това лято тя е преизчислена в евро, като концесионерите внимават да спазват точно правилото за превалутиране, тъй като има нарочен текст в закона за това с предвидени солени глоби. Затова навсякъде по нашето море това лято цената за наемане на чадър е от порядъка на примерно 3,57 евро, защото в договора е записана 7 лева.

Има и плажове, където прибират 60 и дори 80 евро за комплект, включващ два шезлонга, един чадър, шалтета, големи хавлии и масичка с пепелник.

По-високите цени за комплект обаче не са нарушение, защото в договорите са отбелязани само цените за чадър и шезлонг и стопанинът на плажа е длъжен да ги предлага. Той обаче може да оферира каквито си иска други принадлежности на каквито цени прецени.

