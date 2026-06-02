Бившият германски канцлер Шрьодер е в Москва, посрещнаха и Андрю Тейт с хляб и сол

Герхард Шрьодер КАДЪР: Туитър/@gerdschroeder

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер е пристигнал в Москва. За него се смята, че е близък до руския президент Владимир Путин, който в края на май предложи именно Шрьодер да е посредник в преговорите за края на войната. 

Германската телевизия NTV твърди, че кореспондент на медията е видял Шрьодер в петзвездния хотел „Балчуг Кемпински". Той обаче е отказал да отговаря на въпроси за престоя си. Според NTV той е там за да участва в Международния икономически форум в Санкт Петербург, който започва на 3 юни. 

Герхард Шрьодер беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. След приключване на мандата си той отиде на работа в руския газов концерн "Газпром", където беше назначен в борда на директорите и остана там до май 2022 г.

В Москва пристигна и скандалният инфлуенсър Андрю Тейт. Той е известен с женомразките си изказвания, беше арестуван в Румъния в края на 2022 г., а срещу него има няколко дела за изнасилвания, трафик на хора и сексуална експлоатация на непълнолетни.

Той бе посрещнат на летището в Санкт Петербург с хляб и сол, а ансамбъл изпълни песента "Матушка".

