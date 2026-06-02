"Райнметал" подписа договори с румънската армия за 5,7 милиарда долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският оръжеен гигант „Райнметал“ (Rheinmetall) обяви днес подписването на договори с румънската армия на стойност 5,7 милиарда евро, което определи като „най-големия пакет международни договори в съвременната история на компанията“, съобщават Франс прес и БТА.

Пакетът договори предвижда производството на 298 бойни машини Линкс (Lynx), системи за противовъздушна отбрана Скайрейнджър (Skyranger), боеприпаси и компоненти за боеприпаси, както и кораби за военноморските сили, според съобщение на базираната в Дюселдорф група.

Възложени в петък, тези договори са част от програмата „Security Action for Europe“ (SAFE) на Европейския съюз. Доставките трябва да започнат през 2028 г. и да приключат през 2030 г., уточнява „Райнметал“.

Компанията посочи, че планира да инвестира „няколко стотици милиона евро“ в страната, разположена на Източния фланг на НАТО и граничеща с Украйна, което „се очаква да създаде хиляди нови работни места“.

Сделката „бележи началото на нова фаза в индустриално развитие, която има потенциал да се превърне в ключов двигател на икономическия растеж на Румъния (...) през следващото десетилетие“, приветства решението Михай Журка, началник на канцеларията на румънския министър-председател, според съобщението.

По думите му над 50 процента от производството ще се осъществява в Румъния или в сътрудничество с местни предприятия.

„За нас това е изключителен успех. Ние сме благодарни за доверието, което Румъния ни оказва за оборудването и модернизацията на въоръжените си сили“, заяви от своя страна Армин Папергер, председател на управителния съвет на „Райнметал“.

Оръжейният производител е един от основните бенефициенти на увеличаването на отбранителните разходи в Германия и Европа в отговор на руската заплаха, отбелязва АФП.

През ноември миналата година компанията подписа договор за изграждането на завод за барут в Румъния.