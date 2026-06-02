Силяновска: Очакваме да бъдем оценявани според критериите от Копенхаген

Република Северна Македония очаква „разбиране, а не насърчаване на използването на вето по отношение на клъстери и глави“ в процеса на евроинтеграция, заяви на съвместна пресконференция с президента на Словакия Петер Пелегрини президентът на Северна Македония Гордана Силяновска.

Според Пелегрини разширяването на ЕС трябва да бъде справедлив и предвидим процес, основан на еднакви за всички кандидати правила.

По думите му Словакия подкрепя европейската перспектива на Северна Македония, а регионът на Западните Балкани е важен за Европа и „не трябва да остане пространство за геополитическа конкуренция и игри“, че държавите кандидатки за членство трябва да отговарят на договорените критерии, но ЕС трябва да изпрати ясен сигнал, че изпълнението на условията ще означава и конкретни стъпки напред

„Позицията на Словакия е ясна – стабилни, проспериращи и европейски ориентирани Западни Балкани, защото това е в стратегически интерес на цяла Европа. Ние сме партньори, които подкрепят европейския път на Северна Македония и същевременно знаем, че доверието в Европа се основава на правила и добросъседски отношения. Нашата амбиция не е като съдии да решаваме чувствителни въпроси, а да се уважава европейската перспектива на региона и достойнството на всички участващи страни“, заяви Пелегрини на съвместна пресконференция със Силяновска, видеозапис от която беше разпространен от кабинета ѝ в Скопие.

„С президента Пелегрини споделихме и мненията си за твърде дългия ни път до Брюксел, който понякога наричам маратон или дори казвам „дали чакаме г-н Годо“. Защо казвам това? Това е дълъг път с множество ирационални препятствия, свързани с идентичността, който противоречи на същността на ЕС. Приветствам словашката позиция, че въпросите на идентичността и културата не трябва да бъдат обект на политическо обуславяне и преговори. Особено ценим ангажираната позиция на Словакия, но и на няколко други държави, които търсят възможно рационално решение за интегриране на Западните Балкани в европейските структури, така че страните, които са със статут на кандидатки от много години, да не бъдат оставени настрана, да не са в периферията на периферията, тоест да могат да бъдат чути. Това е нещо, което е достоверно и което не ни обвързва“, заяви Силяновска.

Президентът на Северна Македония отново повтори позицията си, че Северна Македония очаква „да бъде оценявана според критериите от Копенхаген, вместо да хаби енергия в двустранни въпроси, които нямат нищо общо с духа и буквата на критериите от Копенхаген“.

Силяновска е на официално посещение в Братислава, където ще се срещне и с председателя на Националния съвет на Словакия Ричард Раси, както и със заместник министър-председателя и министър на отбраната Роберт Калиняк.