Швеция готви затвори за 13-годишни, извършили убийства

Рязкото зачестяване на престрелките и бомбените атентати, свързани с престъпни банди през последните десетилетия в Швеция, изправи властите пред проблем, който изисква спешно решение, предаде Ройтерс.

Десетки от тези престъпления са извършени от непълнолетни, което поставя един основен въпрос пред властите – какво трябва да се направи с децата, които убиват.

Правителството, което управлява от 2022 г. и се подготвя за оспорвани избори през септември, на които престъпността е една от основните теми, е на мнение, че досегашният по-мек подход се е провалил. Според правителството е време да бъдат взети по-строги мерки и деца под 15-годишна възраст, свързани с такива престъпления, да бъдат изпращани в затвори, а не в социални институции.

Въпреки това, някои експерти и депутати предупреждават, че това може да се окаже грешен подход.

Швеция се бори с вълна от организирана престъпност, като престъпните мрежи се занимават с трафика на наркотици, мащабни измами и грабежи, от които печелят приблизително 185 милиарда шведски крони (17 милиарда евро) годишно.

Съгласно изчисленията на полицията в Швеция има 17 500 действащи членове на престъпни банди и 50 000 свързани лица. Бандите използват социалните мрежи, за да вербуват тийнейджъри, като в някои случаи дори деца на 11 години, за извършване на убийства и бомбени атентати в скандинавските страни.

Съгласно предложен нов закон възрастта за наказателна отговорност ще бъде понижена от 15 на 13 години, като така тя става по-ниска от тази в повечето страни в Европа. Също така, законът предлага непълнолетните, които са осъдени за най-тежките престъпления, да бъдат изпращани в специални затвори. Един от тях ще бъде предназначен за момичета.

„Имаме извънредна ситуация“, заяви шведският министър на правосъдието Гунар Стрьомер през април.

„Миналата година 52 деца под 15-годишна възраст са били замесени в съдебни процеси по подозрения в убийство или опит за убийство. Така че не говорим за кражби, дори не за насилие и обири. Става въпрос за убийство“, подчерта Стрьомер.

На 15 юни парламентът ще гласува приемането на закона, който ще бъде преразгледан след пет години.

В затвора „Росерсберг“, който се намира на север от Стокхолм, в една от трите сгради, които се преустройват за непълнолетни престъпници, извършили най-тежките престъпления, животът зад решетките ще бъде съсредоточен основно върху образованието.

В свободното си време затворниците ще могат да гледат телевизия, да играят видеоигри и да тренират във фитнес зала. Килиите ще бъдат заключвани в 20:00 ч. всяка вечер.

„Те ще пораснат тук“, заяви директорът на затвора Габриел Весман, като добави, че в него те трябва да получат помощ за преминаване през през пубертета. В затвора няма телефони, а уроците по шах ще подпомогнат концентрацията им. Според Весман те се нуждаят и от емоционална подкрепа.

„Не е толкова необичайно във външния свят момчетата на тази възраст да имат плюшени играчки. Може би трябва да осигурим по една във всяка килия“, заяви той.

Досега най-тежките непълнолетни престъпници в Швеция са били прехвърляни към социалните служби, като този модел до голяма степен се смята за неуспешен. Съгласно доклад на Шведската национална служба за одит девет от десет млади членове на престъпните банди, настанени в младежки домове, се връщат към престъпността.

Осем от десет впоследствие попадат в затвора, когато вече са навършили пълнолетие.

Правителството, подкрепяно от мнозинството в парламента, смята, че лишаването от свобода ще защити обществеността, ще осигури справедливост за жертвите и ще прекъсне връзките с престъпните банди.

Някои критици обаче се притесняват за въздействието, което лишаването от свобода би имало върху децата.

„Човек на 13 години е дете, което дори няма право да купува енергийни напитки“, заяви говорителката на опозиционната Партия на центъра Вилма Рот.

„Деца под 15-годишна възраст, които извършват сериозни престъпления, трябва да бъдат взети под закрила и да им бъде осигурено лечение, а не да бъдат затваряни в килии“, заяви тя.