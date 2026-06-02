„Мета“ разширява контрола върху съдържанието за тийнейджъри

Американската технологична компания „Мета Платформс“ (Meta Platforms) разширява в глобален мащаб настройките за съдържание при профилите на тийнейджъри в платформите „Инстаграм“ (Instagram), „Фейсбук“ (Facebook) и „Месинджър“ (Messenger), предаде Ройтерс. Целта е ограничаване на достъпа на непълнолетни до неподходящо съдържание на фона на засиления регулаторен натиск върху социалните мрежи.

Компанията съобщи, че инициативата, въведена първоначално в избрани държави през октомври миналата година, вече ще бъде разширена глобално.

„Мета“ тества и нова функция в „Инстаграм“, която да разнообразява съдържанието, виждано от тийнейджърите, и да ограничава прекомерното показване на едни и същи теми.

През април компанията предупреди инвеститорите, че регулаторните и съдебните рискове в Европейския съюз и САЩ, свързани със социалните мрежи и младежкото съдържание, могат да окажат съществено влияние върху бизнеса и финансовите ѝ резултати.

През март съд в Лос Анджелис постанови, че „Мета Платформс“ и „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“ (Google), са проявили небрежност при проектирането на социални платформи, които могат да бъдат вредни за младите хора, присъждайки общо 6 милиона долара обезщетение на 20-годишна жена, която заяви, че е станала пристрастена към социалните медии като дете.

От „Мета“ посочват, че съществуващата настройка за тийнейджъри „13+“, която филтрира неподходящо съдържание, е активирана по подразбиране за тези профили. Компанията подготвя и по-рестриктивен режим „Ограничено съдържание“ за „Фейсбук“ и „Месинджър“, който се очаква да бъде въведен по-късно тази година.

Според технологичната корпорация определени теми, като публикации за хранене, фитнес или справяне с тревожност, могат да бъдат полезни за младите потребители, но не трябва да доминират в съдържанието, което виждат.

„Осъзнаваме, че някои видове съдържание могат да бъдат полезни, но трябва да бъдат балансирани с други теми, а не да се показват многократно“, посочват от компанията.