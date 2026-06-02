Осъдиха двама руски федерални агенти, планирали атентат срещу украински военни

Въз основа на доказателства, събрани от контраразузнаването и следователите на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), двама агенти на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) са осъдени по 15 години лишаване от свобода и изземане на имуществото за планиране на терористичен атентат срещу войници от бригада на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" в град Запорожие, съобщи Укринформ.

Според ССУ разследването е установило, че заподозрените са планирали да поставят самоделно взривно устройство под служебен автомобил, използван от военнослужещи от 12-та специална бригада „Азов“ на Националната гвардия на Украйна.

Целта на Русия е била да взриви автомобила и да убие украинските военнослужещи, които се сражават на южния фронт.

Служители на ССУ са разкрили плана предварително и са задържали и двамата агенти на място, докато са подготвяли взривното устройство, пише БТА.

Съгласно материалите по делото ФСС е вербувала двама местни жители, които преди това са излежавали присъди за грабеж и трафик на наркотици.

Един от двамата мъже е попаднал в полезрението на руската разузнавателна служба посредством жена си, която живее във временно окупирания град Бердянск и сътрудничи на руските власти.

„Рецидивистът се е съгласил да помогне за подготовката на терористичния акт в замяна на обещания за лесни пари. След това той е въвлякъл в заговора и свой познат, с когото преди това е бил в затвора“, информира ССУ.

По инструкции на ФСС агентите са закупили материали, необходими за изработване на взривното устройство, и проследили автомобила на военнослужещите от „Азов“, под чийто капак планирали да поставят бомбата.

Те са били инструктирани също така да инсталират дистанционно управляема скрита камера на мобилен телефон с изглед към мястото на планирания атентат.

По този начин руските оперативни ръководители възнамерявали да наблюдават пристигането на украинските войници при превозното средство с поставеното взривно устрайство и да задействат експлозива дистанционно.

По време на обиски следователите са иззели компоненти за изработка на бомба и мобилни телефони, съдържащи доказателства за подготовката на нападението.

Въз основа на материалите, представени от ССУ, съдът призна подсъдимите за виновни в държавна измяна, извършена от група лица в условия на военно положение, незаконно производство и притежание на взривни вещества, както и незаконно производство на взривни устройства според Наказателния кодекс на Украйна.