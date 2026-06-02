Задържаха 70 заподозрени за връзки с „Ислямска държава“ при спецоперация в Турция

Турската жандармерия задържа общо 70 души, заподозрени за връзки с терористичната организация „Ислямска държава“, в рамките на специализирана операция, проведена днес в 21 от 81-те окръга на Турция, сред които Истанбул, Измир и Анкара, Къркларели, Диярбекир и Адана, предаде ТРТ Хабер, позовавайки се на съобщение на турското Министерство на вътрешните работи.

По информация на Министерството при днешната операция са задържани лица, заподозрени във финансиране и членство в терористичната организация, както и в разпространяване на пропаганда в нейна полза в социалните мрежи, информира БТА.