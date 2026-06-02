Тръмп избра Бил Пълти за и. д. директор на американското национално разузнаване

Президентът Доналд Тръмп избра Бил Пълти, шеф на Федералната агенция за жилищно финансиране (Federal Housing Finance Agency – FHFA), за временно изпълняващ длъжността директор на американското Национално разузнаване. С това той издига наследник на империя в сферата на недвижимите имоти и ревностен свой привърженик на ключов пост в областта на националната сигурност, докато САЩ продължават конфликта си с Иран, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Днес Тръмп направи изненадващо съобщение в социалните си мрежи, че Пълти ще замести Тълси Габард, бивш член на Камарата на представителите на САЩ от щата Хавай, която беше директор на националното разузнаване. Тръмп заяви, че Пълти ще запази другите си постове, дори докато замества Габард, която подаде оставка миналия месец, след като разкри, че съпругът ѝ е болен от рак.

Президентът посочи работата на Пълти във Федералната агенция за жилищно финансиране и ролята му като председател на ипотечните гиганти - Федералната национална ипотечна асоциация (Federal National Mortgage Association - FNMA), позната и като "Фани Мей", и Федералната ипотечна корпорация (Federal Home Loan Mortgage Corporation - FHLMC), или "Фреди Мак", като доказателство, че опитът му в сектора на недвижимите имоти ще се припокрива с уменията, необходими за координирането на 18 федерални агенции, натоварени с осигуряването на вътрешната и външна сигурност.

"Уилям има богат опит в управлението на най-чувствителните въпроси в Америка - безопасността и стабилността на пазарите", написа Тръмп в публикация в "Трут соушъл".

Решението на Тръмп да издигне Пълти, който ще продължи да заема поста си във Федералната агенция за жилищно финансиране, показва как американският президент дава по-голям приоритет на лоялността. Не е ясно какъв опит в областта на националната сигурност притежава Пълти, в момент, когато САЩ се сблъскват с конфликт в Близкия изток, помагат на Украйна да се защити от руската агресия и работят по урегулиране на нарастващата роля на изкуствения интелект като военно средство, но той често е бил гост на борда на президентския самолет "Еър Форс Уан", когато Тръмп е пътувал до имението си "Мар а Лаго", домът му в Палм Бийч, щата Флорида.

АП отбелязва, че Бил Пътни е внук на основателя на "ПълтиГруп" (PulteGroup), една от най-големите строителни компании в страната. Пълти нееднократно се е изказвал остро в социалните мрежи и е използвал поста във Федералната агенция за жилищно финансиране, за да атакува предполагаеми опоненти на администрацията на Тръмп.

Периодът, през който той е отговарял за ипотечното финансиране, се свързва с подаването на сигнали за започване на наказателни производства за ипотечни измами срещу държавни служители, които Тръмп се е опитал да накаже, включително главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, която е демократ, сенаторът демократ от щата Калифорния Адам Шиф и Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федералния резерв (УФР), която е била номинирана на поста от президента демократ Джо Байдън.

Пълти е известен и с това, че критикуваше тогавашния президент на Управлението за федерален резерв (УФР) Джером Пауъл за това, че не е намалил основните лихвени проценти на централната банка толкова агресивно, колкото е искал Тръмп. Свързван е също така с идеи като 50-годишния ипотечен кредит и опитите за понижаване на лихвите по ипотечните кредити чрез изкупуването на дългове по жилищни кредити, които обаче на дадоха очакваните резултати, тъй като лихвите по ипотечните кредити започнаха да се покачват след избухването на конфликта с Иран.