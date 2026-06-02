Милатович: Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват е признание за Черна гора

Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която ще се състои на 5 юни в Тиват, е най-важното събитие в съвременната история на Черна гора и потвърждение, че страната получава шанс, който нито едно поколение не е имало досега, каза черногорският президент Яков Милатович, цитиран от черногорското издание „Виести“.

Милатович се обърна в писмо към премиера Милойко Спаич и председателя на парламента Андрия Мандич, като подчерта, че страната е изправена пред пет важни задачи.

„Черна гора трябва да има избирателна система, в която вярват гражданите. Това означава подредени избирателни списъци, ясни правила, по-голяма отговорност на избраните представители и връщане на правото на гражданите да гласуват за хора с име, биография и отговорност“, подчерта Милатович, цитиран от БТА.

Като втора задача той посочи промените в конституцията на Черна гора. Третата задача, по думите му, е функциониращият Конституционен съд.

„Държава, която иска да бъде членка на Европейския съюз, трябва да има Конституционен съд, който с пълен капацитет защитава конституционалността, правата на гражданите и правната сигурност. Призоваваме парламента да постави в дневния ред избора на съдии в Конституционния съд“, каза още Милатович.

Четвъртата задача, според него, е пълното хармонизиране на законодателството на Черна гора с това на ЕС, както и стандартите за защита на човешките права, докато петата задача пред черногорските политици е изграждането на имиджа на страната като бъдеща страна членка на ЕС.

„Отговорност на всички нас е Черна гора да изпрати ясно послание от Тиват – тази страна знае накъде отива, какво може да направи и има знанията и силите да го направи. Черна гора може да довърши работата си“, подчерта Милатович.