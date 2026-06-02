Рубио: Не сме предлагали на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отварянето на Ормузкия проток

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви днес, че преговорният екип на президента Доналд Тръмп не е предложил на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отварянето на Ормузкия проток и подчерта, че всяко облекчаване на санкциите е обвързано с прекратяването на ядрената програма на Техеран, предадоха Ройтерс и БТА.

"В момента всичко, което се обсъжда с тях (Иран), е, че всяко облекчаване на санкциите е обвързано с условия, което означава, че трябва да бъде в замяна на причината, поради която тези санкции бяха наложени в първоначалния момент, а именно ядрената им програма", каза Рубио по време на изслушването си в Сената на САЩ.

В първото си публично изслушване пред Конгреса на САЩ от началото на конфликта с Иран Рубио заяви, че санкциите срещу Иран ще бъдат облекчени, ако страната се съгласи да прекрати ядрените си дейности. "Иран е подложен на санкции, защото разполага с високообогатен уран. Иран е подложен санкции заради ядрените си дейности. Ако се съгласи да се откаже от тях, ще последва облекчаване на санкциите в зависимост от ангажимента и спазването на тези споразумения", подчерта той.

Рубио се яви днес пред Комисията по външни отношения в Сената, докато администрацията на Тръмп търси одобрение от Конгреса на САЩ за предложеното от нея съкращение с 30 процента на бюджета за външни работи и 50 процента увеличение на средствата за военни разходи.

Държавният секретар ще се яви на още три изслушвания, едно по-късно днес и две утре, на фона на безпокойството сред републиканците относно войната с Иран.

Рубио, който е и съветник по националната сигурност на Тръмп, беше сенатор от щата Флорида до януари 2025 г., а законодателите изразиха надежда, че бившият им колега ще изложи стратегията за прекратяване на конфликта с Иран, който започна с нанасянето на удари от страна на САЩ и Израел на 28 февруари.

Той се присъедини към други високопоставени представители на администрацията, които говориха зад закрити врата с членове на Конгреса относно войната в Иран, но досега не беше давал публични показания във връзка с конфликта.

Сенаторката Джийн Шахин от щата Ню Хемпшър, водещият член на малцинството на демократите в Комисията по външни отношения в Сената, разкритикува Рубио за това, че не е предоставил информация на Конгреса относно плановете на администрацията.

"Когато разговарям с избирателите си, те искат икономическо облекчение у дома, а не смяна на режима в Хавана, Каракас или Техеран", заяви Шахин. "Вместо това вие изпратихте на Конгреса уведомление за военни правомощия, в което се казва, че не сме в активни военни действия с Иран, докато САЩ нанасяха удари срещу Иран, а Иран бомбардираше американски посолства и бази в целия Близък изток. Това не беше консултация, а опит да се избегне даване на отговор пред тази комисия и този Конгрес за тази война", подчерта тя.

Американците изразяват нарастващо недоволство от покачващите се цени, а съпартийците на Тръмп се надяват, че той ще успее да постигне отваряне на Ормузкия проток и понижаване на цените на бензина в САЩ преди междинните избори през ноември, на които ще бъде решено дали Републиканската партия ще запази крехкото си мнозинство в двете камари на Конгреса.

Тръмп трябва да се бори и с "ястребите" по отношение на Иран в редиците на републиканците, които се противопоставят на всякакви отстъпки към Техеран.

Президентът на САЩ и поддръжниците му твърдят, че войната ще си е струвала, ако попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Тръмп също така твърди, че цените на бензина ще паднат, и от седмици настоява, че ще постигне добро споразумение за прекратяване на конфликта.

Иран иска временно споразумение с облекчаване на санкциите, което да му позволи достъп до милиарди долари приходи от продажбата на петрол, но Вашингтон продължава да налага санкции срещу ирански субекти, докато продължават преговорите.

Рубио не уточни кога може да бъде сключено такова споразумение, но заяви, че Иран е имал намерение да укрепи капацитета си за конвенционални оръжия като "щит" за ядрената си програма. "Това, което се опитаха да направят, е да изградят щит чрез конвенционални оръжия и да се скрият зад него", каза той, обяснявайки защо Тръмп е сметнал за наложително да започне войната.

Законодателите, включително някои от съпартийците на Тръмп, все по-често поставят под въпрос военните действия, тъй като конфликтът с Иран навлиза в четвъртия си месец.

Миналия месец Сенатът внесе за гласуване резолюция за военни правомощия, която би сложила край на конфликта с Иран, освен ако Тръмп не получи разрешение от Конгреса на САЩ. Дни по-късно водещи фигури от Камарата на представителите внезапно отложиха гласуването на подобна резолюция, след като стана ясно, че републиканците, които имат крехко мнозинство, няма да разполагат с достатъчно гласове, за да я отхвърлят.

Сенаторите зададоха въпроси и относно продължаващите удари на американските сили срещу плавателни съдове край бреговете на Венецуела в източната част на Тихия океан, в рамките на кампания, която според администрацията на Тръмп има за цел да спре наркотрафика и в нея досега са загинали над 200 души.

Някои критикуваха администрацията на Тръмп и за драстичните съкращения на американската помощ за чужбина, позовавайки се на доклади, според които стотици хиляди деца са загинали, откакто миналата година САЩ внезапно прекратиха програмите за чуждестранна помощ.