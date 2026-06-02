Антонио Гутериш осъди остро новите руски удари срещу Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш СНИМКА: twitter/ antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъжда остро „мащабната атака“ през изминалата нощ, при която Русия изстреля ракети и дронове срещу Украйна, отнемайки живота на най-малко 21 души, заяви говорителят на Гутериш – Стефан Дюжарик, цитиран от Франс прес и БТА.

„Още веднъж подчертаваме, че нападенията срещу мирни граждани и гражданска инфраструктура са забранени съгласно международното право и трябва да спрат“, добави той, като повтори призива за „деескалация“, която да доведе до прекратяване на огъня.

Тази нощ Русия изстреля 73 ракети и изпрати 656 дрона в редица области в Украйна. Във връзка с това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаката представлява „съвсем ясно послание от Русия: ако Украйна не е защитена от балистични и други ракетни удари, тези атаки ще продължат". Зеленски подчерта, че помощта на САЩ за украинската противовъздушна отбрана „е абсолютно наложителна".

 

