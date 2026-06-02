Най-малко четирима са загинали при израелски удари в ивицата Газа

Най-малко четирима палестинци бяха убити при израелски удари в ивицата Газа днес, предаде Ройтерс, като се позова на местни здравни служители.

Според медиците най-малко един човек е бил убит, а още четирима са били ранени при израелски въздушен удар срещу автомобил източно от град Дейр ал Балах в централната част на Газа.

При друг удар по-рано днес в град Зауайда е бил убит още един човек, а друг е бил ранен.

При въздушен удар по палатков лагер в град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа е бил убит още един човек.

Израелските въоръжени сили засега не са коментирали тези случаи, отбелязва БТА.

Междувременно един човек е бил убит и при стрелба на армията на Израел в Хан Юнис. В изявление на израелските въоръжени сили се казва, че войски са открили огън срещу хора, които се приближавали към контролираната от Израел „жълта линия“.

Договореното през октомври с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня не успя да сложи край на израелските атаки в ивицата Газа.

Непреките преговори между Израел и „Хамас“ за прилагане на втората фаза на споразумението са в застой. Сделката предвижда разоръжаване на палестинската групировка и изтегляне на израелската армия.

По информация на здравните власти в ивицата Газа, които не разграничават бойците от цивилните, около 930 палестинци са били убити при израелски удари от влизането в сила на прекратяването на огъня.

Петима израелски войници са били убити от палестински бойци през същия период, съобщиха израелските въоръжени сили.