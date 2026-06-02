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Зеленски: Възможно е тази вечер да има нова масирана руска атака

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че е възможно тази вечер руските сили отново да предприемат масирана атака срещу Украйна, предадоха Ройтерс и БТА.

„Според нашето разузнаване е възможно тази вечер да има още една широкомащабна атака", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

При снощните руски атаки в цялата страна бяха убити най-малко 22-ма души и още около 100 души бяха ранени.

„Моля ви, настоятелно ви призовавам да обръщате внимание на предупрежденията за въздушна тревога", изтъкна украинският президент.

Зеленски каза, че 130 души са били ранени при снощните удари, за които Русия е изразходвала повече от 70 ракети и 650 дронове.

През целия ден днес Русия продължи да предприема атаки и изстреля още 100 дрона.

„За съжаление настоящите нива на запасите на нашата противовъздушна отбрана не ни позволяват да прехващаме значителна част от ракетите", каза още украинският президент.

„Всички партньори заедно и всички в Европа трябва да продължат да полагат усилия, за да гарантират, че Украйна ще получава ракети за противовъздушна отбрана, необходимите системи, жизненоважна разузнавателна информация и други ресурси, които помагат за спасяването на човешки живот", добави Зеленски.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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